RODRIGUES'İ GÖLGEDE BIRAKTI

Geçtiğimiz sezon göreve geldikten sonra kulübedeki eksiklikten yakınan Fatih Terim, henüz forvetteki sıkıntıyı çözemese de hücum hattının diğer bölgelerinde rahata kavuştu.Şampiyon olarak tamamlanan sezonda Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yla rakiplerini avlayan İmparator, Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik'in gelişi ve Sinan Gümüş'ün yükselen grafiğiyle kulübesini de güçlendirdi.Son oynanan Sakarya maçında Onyekuru, Muğdat ve Sinan üçlüsünü sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının performansından son derece memnun kaldı. Yapılan eleştirilere cevap olarak 1 gol atıp, 1 golü de hazırlayan Muğdat, Terim'in en önemli kozlu olacağının sinyallerini verdi.Rodrigues'in yedeği olarak düşünülerek kiralanan Onyekuru ise Yeşil-Burun Adalı rakibiyle sıkı bir forma rekabetine gireceğini şimdiden gösterdi.Nijeryalı futbolcusunun tekniğini çok beğenen Terim'in antrenmanlardaki durumu göz önüne alınca Onyekuru'nun Rodrigues'in şu an için önünde olduğunu düşündüğü bildirildi. Cimbom'un bir diğer silahı haline gelen Sinan Gümüş de kampın yıldızıydı.Sakarya'da 1 de gol atan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feghouli'den formayı almaya hazır olduğunu gösterdi.