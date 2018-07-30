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İşte Galatasaray'ın gizli hedefi: Tammy Abraham

Hücum bölgesine bir golcü daha katmak isteyen Galatasaray, bonservisi Chelsea'da bulunan Tammy Abraham'ı gündemine aldı. Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu hafta İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Kaynak: Yeni Şafak
İşte Galatasaray'ın gizli hedefi: Tammy Abraham
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30 Temmuz 2018 08:29
Galatasaray, transfer çalışmalarında art arda yeni isimlere yöneliyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve alternatifli kadro kurmaya çalışan sarı-kırmızılılar, genç ve kiralık oyunculara yöneldi.

Bonservis ücreti ödeme gücü olmayan Cimbom, son olarak Chelsea'nin genç oyuncusu Tammy Abraham'a yöneldi. Geçtiğimiz sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için Galatasaray, kiralama teklifi yaptı.

1997 doğumlu Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Chelsea altyapısından çıkarken, 2016 yılında Bristol City'e, 2017 yılında ise Swansea'ye kiralandı.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 39 maça çıkan İngiliz futbolcu 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. 1.90'lık futbolcu, hava topu hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Galatasaraylı yöneticlerin, bu hafta İngitere'ye giderek, Abraham için temaslara başlayacakları öğrenildi.

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