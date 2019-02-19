  •  
    "Balotelli'cilik oynama Diagne, sakın yapma!"
  •  
    Fikret Orman açıkladı!.. Kagawa, G.Saray, maç...
  •  
    "Kağıda bile bakmadan imzayı HEMEN atarım!"
  •  
    Comolli harekete geçti! Sezon sonunda 2 golcü
  •  
    Abdurrahim Albayrak'ın 2019'a yeni operasyonu

İşte Galatasaray'ın Benfica kafilesi

Galatasaray'ın Benfica kafilesinde sakatlığı bulunan Martin Linnes yer almadı

Kaynak: Sporx.com
İşte Galatasaray'ın Benfica kafilesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2019 14:56
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı kırmızılıların Benfica kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes yer almadı

UEFA listesinde bulunmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ile birlikte cezalı Fernando Reges de kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın SL Benfica maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için