İşte Galatasaray'ın Benfica kafilesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladıSarı kırmızılıların Benfica kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes yer almadıUEFA listesinde bulunmayan Semih Kaya, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir ile birlikte cezalı Fernando Reges de kafileye dahil edilmedi.Galatasaray'ın SL Benfica maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.