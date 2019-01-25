İşte Galatasaray'ın Babacar teklifi

Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor… Alan ve Pato için Dubai'ye giden ve eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, rotasını İtalya olarak belirledi.Aslan'ın hedefindeki isim ise Sassuolo'nun 25 yaşındaki Senegalli golcüsü Khouma Babacar… İdari menajer Şükrü Hanedar, Dubai dönüşünün hemen ardından İtalya'ya gitti ve Serie A ekibiyle masaya oturdu. Amaç, Babacar'ı sezon sonuna kadar kiralamak…Mustafa Cengiz'le irtibat halinde olan Şükrü Hanedar'ın İtalyan temsilcisine kiralama ücreti olarak 500 bin euro önerdiği ancak Sassuolo'nun 1 milyon euro istediği, görüşmelerin ise kıran kırana devam ettiği bildirildi. Başkan Cengiz'in Hanedar'la yaptığı son görüşmededediği öğrenildi.Sarı-kırmızılılar sezon başında da Senegalli golcüyü istemiş ancak Sassuolo, Fiorentina'ya 9 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.Babacar, bu sezon Serie A'da 17 maça çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın Babacar'da sorun yaşaması halinde ise Sampdoria forması giyen Gregoire Defrel'e yöneleceği ve hafta sonuna kadar en az iki isimden birini Türkiye'ye getireceği iddia edildi.