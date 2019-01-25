İşte Galatasaray'ın Babacar teklifi

Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor… Alan ve Pato için Dubai'ye giden ve eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, rotasını İtalya olarak belirledi.
Aslan'ın hedefindeki isim ise Sassuolo'nun 25 yaşındaki Senegalli golcüsü Khouma Babacar… İdari menajer Şükrü Hanedar, Dubai dönüşünün hemen ardından İtalya'ya gitti ve Serie A ekibiyle masaya oturdu. Amaç, Babacar'ı sezon sonuna kadar kiralamak…
"NE YAP NE ET TRANSFERİ BİTİR"
Mustafa Cengiz'le irtibat halinde olan Şükrü Hanedar'ın İtalyan temsilcisine kiralama ücreti olarak 500 bin euro önerdiği ancak Sassuolo'nun 1 milyon euro istediği, görüşmelerin ise kıran kırana devam ettiği bildirildi. Başkan Cengiz'in Hanedar'la yaptığı son görüşmede "Bu forvet transferi işi çok uzadı. Dubai'den elimiz boş döndük. İtalya'dan da boş gelme. Ne yap ne et golcü transferini sonlandır" dediği öğrenildi.
DEFREL DE LİSTEDE BULUNUYOR
Sarı-kırmızılılar sezon başında da Senegalli golcüyü istemiş ancak Sassuolo, Fiorentina'ya 9 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
Babacar, bu sezon Serie A'da 17 maça çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın Babacar'da sorun yaşaması halinde ise Sampdoria forması giyen Gregoire Defrel'e yöneleceği ve hafta sonuna kadar en az iki isimden birini Türkiye'ye getireceği iddia edildi.
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Aslan'ın hedefindeki isim ise Sassuolo'nun 25 yaşındaki Senegalli golcüsü Khouma Babacar… İdari menajer Şükrü Hanedar, Dubai dönüşünün hemen ardından İtalya'ya gitti ve Serie A ekibiyle masaya oturdu. Amaç, Babacar'ı sezon sonuna kadar kiralamak…
"NE YAP NE ET TRANSFERİ BİTİR"
Mustafa Cengiz'le irtibat halinde olan Şükrü Hanedar'ın İtalyan temsilcisine kiralama ücreti olarak 500 bin euro önerdiği ancak Sassuolo'nun 1 milyon euro istediği, görüşmelerin ise kıran kırana devam ettiği bildirildi. Başkan Cengiz'in Hanedar'la yaptığı son görüşmede "Bu forvet transferi işi çok uzadı. Dubai'den elimiz boş döndük. İtalya'dan da boş gelme. Ne yap ne et golcü transferini sonlandır" dediği öğrenildi.
DEFREL DE LİSTEDE BULUNUYOR
Sarı-kırmızılılar sezon başında da Senegalli golcüyü istemiş ancak Sassuolo, Fiorentina'ya 9 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
Babacar, bu sezon Serie A'da 17 maça çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın Babacar'da sorun yaşaması halinde ise Sampdoria forması giyen Gregoire Defrel'e yöneleceği ve hafta sonuna kadar en az iki isimden birini Türkiye'ye getireceği iddia edildi.
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