G.SARAY, PATO İLE ANLAŞMAK ÜZERE

MUSTAFA CENGİZ'DEN "ŞARTLARI ZORLAYIN" EMRİ

Santrfor takviyesi için sadece bu isimlere bağlı kalmak istemeyen ve geniş çaplı girişimlerde bulunan Galatasaray'a Çin'den piyango çıkabilir!Çin'de yanlış ilaç pazarlamasının sonucunda Tianjin Quanjian'ın sahibi olduğu şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alınmasını, Çin Futbol Federasyonu'nun kulübün lisansını iptal etmesi ve kulübün idaresinin şehrin yerel yönetimine devredilmesi izlemişti.Kulübün logosu ve ismi değiştirilirken Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun da ayrılmak istediği öğrenildi!Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.Forvet konusunda sene başından beri yaşanan krizi yıldız bir isimle kökten bitirmeyi hedefleyen yönetimin Pato ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.