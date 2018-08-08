Yabancı kontenjanında sadece bir hakkı bulunan Galatasaray'da ilk gidecek isimler de belli oldu. Sezon başı kamplarında istenilen düzeye gelemeyen Carole'e takım aramaya başlandı.Oyuncunun menajerine haber yollanırken, hem Türkiye hem de Avrupa'daki kulüplerden gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.Sarı-kırmızılı takımda ayrıca geçtiğimiz sezon sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'nin de artık takımda düşünülmediği belirtildi. Bir ara takımın yıldızıyken daha sonra gözden düşen oyuncuya da 'Başka takıma gidebilirsin' haberi gönderilecek.İki ayrılığın da gerçekleşmesi durumunda yıllık ödemelerde rahatlayacak olan sarı-kırmızlılar yabancı kontenjanında da yer açacak. Ayrıca bu iki isimden gelecek bonservis de Emre transferinde kullanılacak.