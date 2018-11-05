İşte Galatasaray'daki fiziksel sorunun sebebi!

karşısındaki fiziksel yetersizliği tartışma konusu olurken, ilginç bir gerçek ortaya çıktı.Şampiyonlar Ligi'nin en az koşan takımı olarak yetersiz kaldığı ortaya çıkan sarı-kırmızılılarda, üst üste yaşanan sakatlıklar, antrenman metodlarını ve de özellikle A Takım Atletik Performans Uzmanı Yasin Küçük'ü tartışılır hale getirmişti.Galatasaray'daki fiziksel tablonun neden bu hale geldiğiyle ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlar öncesinde, antrenmanlarını 15 dakikalığına açan, bunun dışında kapılarını dış dünyaya kapatan Cim-Bom'da Igor Tudor döneminde futbolcuların bir antrenmanda ortalama 7 kilometre koştuğu, bu sezon ise ortalamanın 4 kilometreye kadar düştüğü öğrenildi.Futbolcuların sahada fiziksel olarak kötü durumda olmasının ana sebeplerinden birinin bu olduğu iddia edildi. Bu durumda da eleştiri okları yine kondisyoner Yasin Küçük'e çevrildi.Tudor döneminde antrenman süreleri yaklaşık 1.3 saat sürerken, Hırvat teknik adamın idman temposu futbolcuları rahatsız ediyordu. Ancak Terim'in idmanları ortalama 50 dakika ile 1 saat arasında gerçekleşiyor.Yaşanan sakatlıklar ve maçlardaki fiziksel düşüşler, Galatasaray'ın bu sezonki antrenmanlarını tartışmalı hale getirdi.