İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi açıklandı.
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın