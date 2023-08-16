İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu.

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İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi
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16 Ağustos 2023 14:27
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 15:06
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi açıklandı.

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. 

Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın

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