İşte Galatasaray'ın yeni lideri: Alexandru Cicaldau

Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Cimbom, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken, maçta adeta resital yapan Alexandru Cicaldau, 'takımın lideri benim' mesajını verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın yeni lideri: Alexandru Cicaldau
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28 Eylül 2021 10:28
Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, 90 dakika forma giydi.

Cicaldau, Göztepe karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan isim oldu. Mücadelede 12 ikili mücadeleye giren Rumen futbolcu, bunların 4'ünden başarıyla ayrılırken, 2 hava topunun 4'ünde başarı sağladı.

68 kez topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, 49 pas girişiminin 37'sinde isabet sağladı. 5 uzun top denemesinden 4'ünü takım arkadaşlarına aktaran Cicaldau, 2 de şut pası verdi.

Öte yandan savunmasına da yardımcı olan Cicaldau, 2 kez topu uzaklaştırdı, 1 şuta engel oldu ve 1 de top çaldı. Cimbom'un saha içindeki yeni lideri olduğunu ortaya koydu. 


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