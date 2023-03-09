İşte Galatasaray'ın yapacağı müzayedenin detayları

6 Şubat'taki felaketten bu yana Deprem bölgesine yardımlarını gönderen ve önemli projelere imza atan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.Sarı kırmızılılar 'Bu Destek Hiç Bitmeyecek' sloganıyla deprem bölgesinde okul ve kalıcı konut inşa etmek için cuma günü müzayede düzenleyecek. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek organizasyonun açılışında sarı kırmızılıların afet sonrasında neler yaptığını ve bundan sonra da neler yapacağını, projelerini katılımcılara detaylı şekilde anlatacak.Saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek müzayedeye katılım ücreti ise 5 bin TL. Toplamda 200 katılımcının yer alacağı müzayedede Galatasaray tarihinde önemli yeri olan 20 ila 25 ürün açık arttırmaya çıkarılacak. Toplam 1 milyon TL olan katılım bedeli de depremzedeler için kullanılacak. UEFA Kupası'na giden süreçteki ürünler, tarihi şampiyonlukların formaları, eldivenleri, özel parçalar, Eurocup şampiyonluğunda büyük katkısı olan Carlos Arroyo'nun ayakkabıları gibi birçok farklı ürün müzayede de en yüksek rakamdan alıcı bulacak.Açık artırmadaki parçalar sadece Galatasaray ile de sınırlı kalmayacak. Hatayspor forması, Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deyken giydiği forma, Tamer Tuna'nın Beşiktaş'ın 100. yılındaki forması, Messi'nin Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye ettiği forma ve Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor forması da müzayedede yer alacak. Bunların dışında 200 farklı ürün de online olarak internetten açık arttırmaya sunulacak. Galatasaray Lisesi'ndeki müzayede ve internetteki satıştan Galatasaray'ın gelir beklentisi ise 5 milyon TL.