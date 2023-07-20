İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakem ekibi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geleceği Zalgiris maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakem ekibi
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20 Temmuz 2023 13:31
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Galatasaray arasında Litvanya'da oynanacak ilk maçın hakem ekibi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada maçın orta hakemininin Portekizli Luis Godinho olduğu açıklanırken, Godinho'nun yardımcılıklarını yine Portekizli hakemler Rui Teixeira, Pedro Almeida ve Ricardo Baixinho'nun yapacağı açıklandı.

Zalgiris - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Vilniaius Stadyumu'nda oynanacak.

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