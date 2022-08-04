İşte Galatasaray'ın ligdeki rakipleri ile geçmişi

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 130 35 43 52 124 162 Beşiktaş 128 47 43 38 159 132 MKE Ankaragücü 100 62 20 18 206 87 Trabzonspor 98 42 24 32 127 114 Altay 82 48 20 14 141 57 Kayserispor 52 32 16 4 113 42 Antalyaspor 52 31 14 7 101 44 İstanbulspor 44 29 10 5 100 40 Konyaspor 42 30 8 4 80 27 Kasımpaşa 36 22 7 7 71 36 Adana Demirspor 36 19 8 9 59 31 Sivasspor 32 19 6 7 68 43 İstanbul Başakşehir 28 13 9 6 45 36 Fatih Karagümrük 16 10 4 2 30 13 Giresunspor 14 6 5 3 20 12 Alanyaspor 12 6 2 4 24 15 Gaziantep 6 4 1 1 13 8 Hatayspor 4 2 - 2 7 8 Ümraniyespor - - - - - -

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 64 sezonda Fenerbahçe ile 130 kez karşılaştı.Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 62 kez ile MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de 206 kez ile yine başkent temsilcisinin ağlarına gönderdi.En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.Galatasaray, 52 defa mücadele ettiği Kayserispor, 42 kez karşılaştığı Konyaspor'a sadece 4 kez mağlup oldu.Galatasaray'ın, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: