İşte Galatasaray'ın Kamara için yaptığı teklif!

Galatasaray'ın, Rangers forması giyen orta saha Glen Kamara için İskoç kulübüne teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Galatasaray'ın Kamara için yaptığı teklif!
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20 Temmuz 2022 10:43
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara'ya teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray, başarılı futbolcu için İskoç kulübünün kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldı.

TALİPLERİ ÇOK

26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. 



 
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