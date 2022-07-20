İşte Galatasaray'ın Kamara için yaptığı teklif!

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara'ya teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray, başarılı futbolcu için İskoç kulübünün kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldı.
TALİPLERİ ÇOK
26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara'ya teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray, başarılı futbolcu için İskoç kulübünün kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldı.
TALİPLERİ ÇOK
26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.