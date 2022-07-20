İşte Galatasaray'ın Kamara için yaptığı teklif!

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

TALİPLERİ ÇOK

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara'ya teklif yaptığı belirtildi.Galatasaray, başarılı futbolcu için İskoç kulübünün kapısını 8 milyon Euro'luk bir teklif ile çaldı.26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı. Orta sahasından Joe Aribo'yu Southampton'a gönderen Rangers'ın ise Kamara'yı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.