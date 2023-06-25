İşte Galatasaray'ın Jovic için teklifi!

Galatasaray, Luka Jovic'e 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro net maaş teklifinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın Jovic için teklifi!
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25 Haziran 2023 10:52
Mauro Icardi'nin alternatifini arayan Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Luka Jovic... Galatasaray yönetiminin oyuncunun avukatı Fali Ramadani ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki golcüye, 3 senelik sözleşme ve 3 milyon euro net maaş teklif ettiği iddia edilirken Fiorentina ile bir yıl sözleşmesi kalan oyuncunun bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın bonservis bedeli için de Fiorentina'ya 6 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.

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