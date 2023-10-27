29 Ekim

İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali
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27 Ekim 2023 19:50
Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçların tamamlanmasının ardından gruplardan çıkabilecek takımlar Opta istatistiklerine göre ortaya çıktı.

A Grubu'nda zirvede yer alan Bayern Münih'in son 16'ya yükselme ihtimalinin yüzde 99.88 olarak açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN ORANI

Opta'nın yaptığı araştırmalara göre 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali 47.41 olarak açıklandı. Analistler, Galatasaray'ın grubu ikinci olarak tamamlayıp son 16 turuna yükselmesini bekliyor.

Bayern Münih'in 9 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta, Galatasaray 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı kırmızılıları 3 puanlı Manchester United ve 1 puanlı Kopenhag izliyor.

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