İşte Galatasaray'ın Digne için Aston Villa'ya yaptığı teklif

Galatasaray, Lucas Digne için Aston Villa'ya 7 milyon euro'luk maaşını önermeyi teklif etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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İşte Galatasaray'ın Digne için Aston Villa'ya yaptığı teklif
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09 Ağustos 2024 09:19
Bu sezon an itibarıyla dünyada transfere en çok bonservis bedeli ödeyen (176 milyon Euro) kulüp konumundaki Aston Villa'da bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. İşte bu isimlerden biri olan Lucas Digne için de Galatasaray, devreye girmiş durumda.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, Digne'yi kadrosunda düzenli olarak oynatmayı düşünmediği biliniyor. Çünkü İngiltere Premier Ligi ekibi sol bek pozisyonuna, geçen sezonu Borussia Dortmund'da kiralık geçiren Chelsea'den Ian Maatsen'i aldı. Hollandalı futbolcu için 44.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.



7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sol bekte Köhn'ün performansından çok memnun olmayan Cim Bom'un, Fransız futbolcu için ilk teklifini Ada ekibine gönderdiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncu için kiralık teklifi yapan Sarı-Kırmızılılar'ın, sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncunun yaklaşık 7 milyon euro'luk maaşını da karşılamaya hazır olduğunu karşı tarafa ilettiği bildirildi. İngilizler'in düşünmek için süre istedikleri konuşuluyor.



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