İşte Galatasaray'ın Axel Witsel teklifi

4 yıldır formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sözleşmesinin bitimiyle ayrılmaya karar veren Axel Witsel için kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.



Marsilya ve Galatasaray , Belçikalı ön liberonun en ciddi iki talibi. Galatasaray'ın bu transferdeki tek handikapı ise seçim süreci nedeniyle 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna 11 Haziran sonrası için teklif yapılabiliyor olması. Fransız medyası, Witsel transferinde yaşanan bu rekabete geniş yer ayırdı.



L'Equipe'de yer alan son iddiaya göre, Marsilya tecrübeli futbolcuyla anlaşmak üzereyken Galatasaray'ın devreye girmesi işleri zorlaştırdı. Gazete, Sarı- Kırmızılı kulübün temsilcileri tarafından Witsel'e senelik 2 milyon Euro garanti ücret artı 1.5 milyon Euro imza parası önerdiğini ileri sürdü. Haberde, Marsilya'nın bu teklifin üzerine çıkmaya çalıştığı da vurgulandı.



Sensibile de çalışma yapıyor



Galatasaray'da başkanlık yarışına giren her iki adayın da idari menacerlik görevine getirmek istediği Cenk Ergün'ün ilgilendiği bu transferde, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin de devrede olduğu öğrenildi. Burak Elmas döneminin bitmesiyle kulüpten ayrılması beklenen İtalyan futbol adamının, yeni seçilecek başkana bir sunum yapmaya hazırlandığı, bu nedenle yeni sezona dair transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürdüğü bildirildi.



Şampiyonlar Ligi avantajı



Sarı-Kırmızılılar son olarak Axel Witsel'e 11 Haziran'daki seçimi beklemesini ve hiçbir yere imza atmamasını, kongrenin hemen sonrasında kendisinin İstanbul'a davet edileceğini iletti. Ancak Marsilya cephesinin bu transferde çok ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Fransız kulübünün ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almış olması da bu sezon Avrupa kupalarına katılamayacak olan Galatasaray karşısında çok daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.



