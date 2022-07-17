İşte Galatasaray'ın Amine Harit teklifi

Joao Pedro'dan ümidini kesen Galatasaray, listesindeki Amine Harit için görüşmeleri yoğunlaştırdı. Bonservisini elinde bulunduran Schalke, 6 milyon euro isterken, oyuncuya da yıllık 2 milyon euro teklif edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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İşte Galatasaray'ın Amine Harit teklifi
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17 Temmuz 2022 09:24
Galatasaray'da 10 numara için düşünülen Joao Pedro'dan ümit kesilirken, yaşanan olumsuz gelişme sonrası Amine Harit listenin başına geçti.

GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Schalke forması giyen ve geçen sezon Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki Faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro teklif etti.

SCHALKE 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Futbolcu, Galatasaray'a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk planda 6 milyon euro istediği belirtildi.

FRANSA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 4 asist yaptı.  



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