İşte Galatasaray'ın Amine Harit teklifi

Galatasaray'da 10 numara için düşünülen Joao Pedro'dan ümit kesilirken, yaşanan olumsuz gelişme sonrası Amine Harit listenin başına geçti.
GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Schalke forması giyen ve geçen sezon Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki Faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro teklif etti.
SCHALKE 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Futbolcu, Galatasaray'a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk planda 6 milyon euro istediği belirtildi.
FRANSA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 4 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Schalke forması giyen ve geçen sezon Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki Faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuya ise yıllık 2 milyon euro teklif etti.
SCHALKE 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Futbolcu, Galatasaray'a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk planda 6 milyon euro istediği belirtildi.
FRANSA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 4 asist yaptı.