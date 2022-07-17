İşte Galatasaray'ın Amine Harit teklifi

GALATASARAY'DAN 2 MİLYON EURO

SCHALKE 6 MİLYON EURO İSTİYOR

FRANSA'DA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

da 10 numara için düşünülen'dan ümit kesilirken, yaşanan olumsuz gelişme sonrasılistenin başına geçti.Sarı-kırmızılılar,forması giyen ve geçen sezon Marsilya'ya kiralanan 25 yaşındaki Faslı futbolcu için temaslarını hızlandırdı. İki sene daha kontratı bulunan yetenekli futbolcu için'yu gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuya ise yıllıkteklif etti.Futbolcu, Galatasaray'a gelme konusunda olumlu yanıt verirken, Alman ekibinin ise ilk plandaistediği belirtildi.Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 4 asist yaptı.