Galatasaray , Katar'da düzenlenen 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle kamp için Antalya'ya gitti. Kamp genç futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken iki isim özellikle parladı.Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, ligde sadece 40 dakika şans bulurken, kiralık gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Antalya kampı, 19 yaşındaki yeteneğin kaderini değiştirecek gibi görünüyor.Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan Buruk'tan tam not almayı başardı. Yusuf'un kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.Ara transfer etkisi yaratan diğer isim, 19 yaşındaki bir başka orta saha oyuncu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun oyun kurucusu rolünden çok memnun kalan ve basın toplantılarında ona övgüler yağdıran Buruk, özellikle Oliveira'nın pozisyonunda Baran'ı da sık sık değerlendirmeye karar verdi.