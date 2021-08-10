İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın programı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belirlendi

Haber; AA
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İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın programı
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10 Ağustos 2021 14:58
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Beşiktaş Icrypex karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın hazırlık dönemi maç programı şöyle:

Maç Tarih Saat Salon
Beşiktaş Icrypex-Galatasaray 30 Ağustos 15.00 Akatlar
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray 1 Eylül 16.00 Ayhan Şahenk
Galatasaray-Türk Telekom 3 Eylül 15.00 Sinan Erdem
Büyükçekmece-Galatasaray 9 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge
Galatasaray-Semt 77 Yalova 10 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge
Galatasaray-CSO Voluntari 13 Eylül 16.00 Sinan Erdem
TOFAŞ-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 16 Eylül 19.00 TOFAŞ
Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 17 Eylül 19.00 TOFAŞ
Cevat Soydaş Turnuvası final maçları 18 Eylül - TOFAŞ

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