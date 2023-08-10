İşte Galatasaray'da Zaniolo sonrası plan

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun satılması durumunda gelecek parayı orta saha transferine ayıracak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'da Zaniolo sonrası plan
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10 Ağustos 2023 11:39
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 11:40
Galatasaray'da İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun satışından gelecek para, 8 veya 10 numara transferlerine ayrılacak.

Sarı-kırmızılıların asıl planı, sezon sonunda ayrılacak Mertens'i yaşından ötürü 'idareli kullanmak' ve buraya bir yıldız transfer etmek.



Tete ile kanatlarda sorun kalmayacak. Rashica belirsiz. 10 numara için Joao Felix veya Griezmann ayarında, dünyaca ünlü bir yıldızın getirilmesi, Oliveira'nın yerine de bir 8 alınması planlanıyor. Bunun için de adaylar Paredes, Fred ve Ndombele.

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