İşte Galatasaray'da Zaniolo sonrası plan

İtalyan yıldızsatışından gelecek para,transferlerine ayrılacak.Sarı-kırmızılıların asıl planı, sezon sonunda ayrılacak Mertens'i yaşından ötürü 'idareli kullanmak' ve buraya bir yıldız transfer etmek.Tete ile kanatlarda sorun kalmayacak. Rashica belirsiz. 10 numara için Joao Felix veya Griezmann ayarında, dünyaca ünlü bir yıldızın getirilmesi, Oliveira'nın yerine de bir 8 alınması planlanıyor. Bunun için de adaylar Paredes, Fred ve Ndombele.