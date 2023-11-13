İşte Galatasaray'da mağlubiyetin 5 nedeni!

Hatayspor karşısında oynadığı maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da mağlubiyetin nedenleri ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'da mağlubiyetin 5 nedeni!
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13 Kasım 2023 08:39
Galatasaray'da Hatayspor karşısında sadece skor değil, oynanan futbol da beğenilmedi. Oyuncular adeta maç seçerken, konsantrasyon sorunu da dikkat çekiciydi.

Okan Buruk da eleştirilerden nasibini alırken, yeni transferlerin yetersizliği, rotasyon konusunda Buruk'un elini kolunu bağladı.

İŞTE GALATASARAY'DA MAĞLUBİYETİN NEDENLERİ





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