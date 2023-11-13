İşte Galatasaray'da mağlubiyetin 5 nedeni!

Galatasaray'da Hatayspor karşısında sadece skor değil, oynanan futbol da beğenilmedi. Oyuncular adeta maç seçerken, konsantrasyon sorunu da dikkat çekiciydi.
Okan Buruk da eleştirilerden nasibini alırken, yeni transferlerin yetersizliği, rotasyon konusunda Buruk'un elini kolunu bağladı.
İŞTE GALATASARAY'DA MAĞLUBİYETİN NEDENLERİ
Okan Buruk da eleştirilerden nasibini alırken, yeni transferlerin yetersizliği, rotasyon konusunda Buruk'un elini kolunu bağladı.
İŞTE GALATASARAY'DA MAĞLUBİYETİN NEDENLERİ
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