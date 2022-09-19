İşte Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu!
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19 Eylül 2022 00:33
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."

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