İşte FIFA kokartı takacak hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı."2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklenmiştir."2023 yılında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, 2024 yılının listesinde yer almadı.2023 yılında FIFA kokartı takan bir başka hakem Ali Palabıyık ise hakemlik kariyerini noktalamıştı.Bu isimlerin yanı sıra Neslihan Muratdağı da yeni listede yer almadı.Halil Umut MelerAbdulkadir BitigenAtilla KaraoğlanArda KardeşlerZorbay KüçükKadir SağlamBahattin ŞimşekMelis ÖzçiğdemCansu TiryakiGamze Durmuş PakkanMelek DakanMustafa Emre EyisoyKerem ErsoyCeyhun SesigüzelCevdet KömürcüoğluMehmet Emin Tuğralİbrahim Çağlar UyarcanAbdullah Bora ÖzkaraMurat Tuğberk CurbayFurkan ÜrünDeniz Caner ÖzaralMürvet YavuztürkSedef AktanArzu GörgünMerve TuranAlper UlusoyHakan CeylanSerkan TokatKoray GençerlerMustafa İlker CoşkunErkan EnginKamil ÇetinOzan SoykanHakan TezcanFatma Özlem TursunUğur ÇakmakÖzcan SultanoğluMurat Ergin Gözütokİdris Yavuz