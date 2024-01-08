eknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacak. Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat'ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi'nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye'ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak."

Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos 20.30'da İstanbul'da olacak ve salı günü saat 12.00'de basın toplantısı yapılacak."TFutbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Romanya'da gerçekleştirdiği zirvede Rumen hocanın şartlarını ağır bulan siyah-beyazlılar, hemen Santos ile temasa geçti. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile dün Portekiz'e giderek bizzat görüştüğü 69 yaşındaki teknik adamla el sıkıştı.Bugün (pazartesi) Başkan Arat ile İstanbul'a gelecek olan başarılı çalıştırıcı, 1.5 yıllık imza attı. Santos'un yardımcılıklarını, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı bildirildi.Portekiz ile birlikte EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek elendiği maçta da rakip takımın teknik direktörü 69 yaşındaki çalıştırıcıydı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos, Komşu'da 4 kez yılın teknik direktörü seçildi.