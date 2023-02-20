İşte Fernando Muslera'nın dönüş maçı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ligde oynanacak Kasımpaşa maçında sahada olabilecek.

, Fotoğraf; AA
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İşte Fernando Muslera'nın dönüş maçı
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20 Şubat 2023 10:14
Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.

Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak. Böylelikle tecrübeli kaleci sakatlık sürecini hiçbir lig maçı kaçırmadan atlatmış olacak.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekiple 22 resmi maça çıkan Muslera, bu maçlarda 16 gol yerken 10 maçta kalesini gole kapattı.
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