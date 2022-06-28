İşte Fernandinho'nun yeni takımı!

Manchester City'den ayrılan Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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İşte Fernandinho'nun yeni takımı!
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28 Haziran 2022 16:25
İngiltere ekibi Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu.

Atletico Paranaense Kulübü, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Atletico Paranaense takımında başladı. 2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise Manchester City'ye imza attı.

Manchester City'de görev aldığı 9 sezonda 383 maça çıkan Fernandinho, 26 gol kaydetti. 17 yıl sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu, İngiltere kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi yaşadı.

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