İşte Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş maçı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için geri sayım sürerken üzücü bir haber teknik heyeti sarstı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, önceki gün yapılan antrenmanda aldığı darbe ile sakatlandı.



Sol arka adalesinde 1-2 derece arası zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra idmanlara başlayacak. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasıyla da sahalara dönecek. Bu gelişmeyle Pereira'nın derbi planı altüst oldu. Portekizli hoca, en güvendiği isim olan Ferdi'nin yokluğunda tüm stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalacak.



Deneyimli çalıştırıcı, maça dörtlü veya üçlü savunmayla çıkıp çıkmayacağına henüz karar vermedi. Ferdi'nin sakatlığı sonrası formaya en yakın isim Osayi- Samuel, alternatifi ise Sangare. Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, dünkü antrenmana katılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun büyük ihtimalle derbide takımdaki yerini alacağı belirtildi.





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