İşte Fenerbahçe'nin Zajc için belirlediği rakam!

İtalya Serie A'ya yükselen Benevento'nun sportif direktörü Foggia, Miha Zajc için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İşte Fenerbahçe'nin Zajc için belirlediği rakam!
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14 Ağustos 2020 12:03
Fenerbahçe'nin Miha Zajc için Benevento'dan 4 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.

Benevento'nun bulunduğu Campania bölgesinde yayın yapan gazete Il Sannio Quotidiano'da yer alan habere göre; Serie A'nın yeni ekibi Benevento'nun sportif direktörü Pasquale Foggia, Miha Zajc'ın Fenerbahçe'den fiyat istedi. Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu için 4 milyon euro bonservis istedi. Benevento, Zajc için şimdilik acele etmeme kararı alırken teknik direktör Filippo Inzaghi'nin listesindeki diğer alternatifler için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.

Miha Zajc'ın adı, daha önce Serie A takımları Bologna ve Hellas Verona ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.



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