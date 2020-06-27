İşte Fenerbahçe'nin 'Yeni Eljif Elmas' için teklifi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Direkt şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Sarı-Lacivertliler, genç yetenekleri de takip ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin radarına takılan isimlerden biri de Omar Imeri olmuştu. Scout ekibinin "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri transferinin perde arkası ortaya çıktı.



'FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTİYORUM'



Fenerbahçe, genç yetenek için ilk somut adımını attı. Kısa süre önce Sarı-Lacivertli ekip, 21 yaşındaki futbolcu için Makadonya ekibi Shkendija ile temasa geçti.



Uzun bir süredir izlediği Omar Imeri'ye Sarı-Lacivertli formayı giydirmek isteyen Kanarya, 150 bin Euro teklif verdi. Ancak Makedon ekibi bonservis bedeli olarak 300 bin Euro istedi.



Transferde görüşmeler devam ederken; Elif Elmas'la yakın arkadaş olan ve Türkiye'yi çok iyi bilen Omar Imeri, Fenerbahçe forması giymek istediğini kulübüne iletti.



