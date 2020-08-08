İşte Fenerbahçe'nin Smolov teklifi

Fenerbahçe'de golcü arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler, bir süredir gündeminde olan Smolov için resmi teklifte bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin Smolov teklifi
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08 Ağustos 2020 09:00
Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov için Lokomotiv Moskova'ya resmi teklif yaptı. Sarı lacivertliler, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak İspanyol ekibi Celta Vigo'da geçiren 30 yaşındaki oyuncu için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.

TRT SPOR'un haberine göre; Oyuncusunu ilk olarak satmak isteyen Rus temsilcisi, bonservis bedelini 2 milyon avro olarak belirledi.

PAZARLIK SÜRECİ

Yaklaşık 15 gündür Rus forvetin menajeriyle temas halinde olan yönetimin son görüşmede tüm pürüzleri giderdiği öğrenildi. Smolov teklif edilen tüm şartları kabul etti. Fenerbahçe şimdi de 30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Lokomotiv Moskova ile pazarlık yapıyor. Yönetim Smolov'u 1 yıllığına bedelsiz kiralamak istiyor.

30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.

Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek. Rus oyuncu kariyerinde Dinamo Moskova, Feyenoord, Anzhi ve Krasnodar formaları da giydi.




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