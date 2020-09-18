İşte Fenerbahçe'nin Okaka teklifi

31 yaşındaki futbolcu Okaka teklife 'Evet' dedi, kulübünü ikna etmek için çalışmalar sürüyor

Haber; Sabah
İşte Fenerbahçe'nin Okaka teklifi
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18 Eylül 2020 09:02
Ze Luis transferinde büyük aşama kaydeden Fenerbahçe, alternatif arayışlarını da sürdürüyor. İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Stefano Okaka, sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdi. 

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; 31 yaşındaki oyuncunun bir yıllık kiralanması ve belli bir maç sayısına ulaşması halinde bonservisinin alınması teklifi Udinese'ye sunuldu. Teknik direktör Erol Bulut da Ze Luis dışında bir santrfor için Okaka'nın alınmasına onay verdi.

Fenerbahçe taraftarı ise bu isimden hoşnut kalmadı. Sosyal medyada 31 yaşındaki oyuncunun kariyeri boyunca 76 gol attığı, takımdaki Frey'in ise 26 yaşında 85 golü olduğu hatırlatıldı.
 


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