İşte Fenerbahçe'nin Mirallas için sunduğu bonuslu rakamlar

Tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişken Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha çok genç isimlere yönelen Fenerbahçe kadrosuna 1-2 tane tecrübeli isim de almayı hedefliyor. Tam da bu sırada Fenerbahçe'nin geçen yıl kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Kevin Mirallas'ın Antwerp'ten ayrıldığı haberi geldi.Sağ kanatta çok büyük bir tecrübe olan Belçikalı yıldız ile Fenerbahçe'nin hemen temasa geçtiği ve kendisine 2 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Sar-lacivertli yönetimin Mirallas'a yıllık 2.2 milyon Euro garanti para teklif ettiği, rakamın maçbaşı ve bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'nun üstünde olacağı belirtiliyor.Belçika Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten ve milli forma altında 10 golü bulunan Kevin Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton ve Fiorentina gibi takımların da formasını giymişti. Mirallas'a Fransa'nın Lens takımının da talip olduğu gelen haberler arasında.Başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok Avrupalı futbol sitesi Mirallas'a Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ayaklaşıldığını ifade etti.