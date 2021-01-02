İşte Fenerbahçe'nin Max Kruse anlaşması

Fenerbahçe'nin FIFA'lık olduğu Alman futbolcu Max Kruse ile yaptığı anlaşmanın detaylarına

ulaşıldı.

İki taraflı gizlilik anlaşması

sebebiyle uzlaşmanın

maddi detayları kamuoyuna

açıklanmadı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Alman yıldıza

toplam

4.5 milyon

Euro

(41 milyon

TL)

ödeme yapması kararlaştırıldı.

Bu bedelin 750 bin Euro'luk kısmı menajer ve avukatlara ödenecek para olarak belirlendi.

Futbolcuya ise 3.75 milyon

Euro

ödendi.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Bu bedel, Fenerbahçe'nin KAP'a açıklama yapması gereken bedel olan 3.8 milyon Euro'nun altında kaldığı için KAP bildirimi yapılmadı.

Peki bu noktaya

nasıl gelindi? İşte detaylar:

Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği dönemde sarı-lacivertlilerin, oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro'luk bir bakiyesi bulunuyordu.



Yönetim, pandemi dönemini hesaba katarak Kruse'ye sadece 270 bin Euro ödeme yaptı.

FIFA,

pandemi indirimini

dikkate almayarak

Alman futbolcu, bu davayı sadece alacaklarını tahsil etmek için açmıştı. FIFA'nın kendisinin dahi talep ettiği bedelden fazlasını vereceğini görmesi sonrasında Kruse, haksız kazanç elde etmek istemediğini belirterek Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya sıcak baktı.

Taraflar, kısa

sürede anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin Kruse'ye resmi siteden başarı dilemesinin ardında yatan nedenin

uzlaşma sürecindeki

yapıcı tavrı