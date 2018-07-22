İşte Fenerbahçe'nin Diego Reyes'e sunduğu teklif!

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Diego Reyes konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.Portekiz ekibi Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Reyes'le ilgili olarak Kanarya'nın izleme ekibinin, teknik direktör Cocu'ya olumlu rapor verdikleri öğrenildi.Savunmada Skrtel ve Neustader'le forma rekabetine girecek kalitede bir oyuncu olan Meksikalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.Kanarya'nın, 25 yaşındaki stoperinin menaceriyle masaya oturduğu ve ilk teklifinin 3 yıllık anlaşma karşılığında yıllık 2 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Reyes tarafı ise düşünmek için süre istedi.