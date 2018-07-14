İşte Fenerbahçe'nin Carroll cevabı!

Sarı-Lacivertliler, forvet transferi için Cocu'nun istediği isimler üzerinde dururken bir yandan da menajerlerden sportif direktör Comolli'ye adeta oyuncu önerileri yağıyor. Bunlardan bir tanesi de West Ham'dan Andy Carroll oldu.İngiliz temsilcisiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki forvet takımın yeni hocası Pellegrini'nin planlaması içinde yer almıyor.Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği istikrarı yakalamayan Carroll'un bonservissiz bir şekilde transfer edilebileceği öğrenilirken bu öneriye Comolli'den ret yanıtı geldi.Geçen sezon ocak ayında sakatlanan ve 13 maç kaçıran Carroll'ın sakatlık riski nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı gelen haberler arasında yer alıyor