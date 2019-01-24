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İşte Fenerbahçe'nin Adebayor teklifi

Medipol Başakşehir'den ayrılması gündemde olan Emmanuel Adebayor'u transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Togolu golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim
İşte Fenerbahçe'nin Adebayor teklifi
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24 Ocak 2019 10:04
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferi için de çalışmalar yapan Fenerbahçe'de Emmanuel Adebayor sesleri yükseliyor...

Başakşehir'in Demba Ba'yı kadrosuna katması sonrası Togolu yıldız için düğmeye basan Sarı- Lacivertliler'in teklifi ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Adebayor'a 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 3 milyon Euro garanti ücret önerdi.

Çin ve Arap kulüplerinden de cazip teklifler alan 35 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtiliyor.

Emmanuel Adebayor'un en geç pazartesi gününe kadar geleceği konusunda kararını vereceği ve transferin olumlu-olumsuz sonuçlanacağı ifade ediliyor.



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