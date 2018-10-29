İşte Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderildiği o an

Fenerbahçe evinde A.Gücü'ne 3-1 yenildi. A.Gücü'nün gollerini Faty, Erdem (pen.) ve El Kabir attı. F.Bahçe'nin tek golü ise oyuna sonradan giren Michael Frey'den geldi. Maç sırasında takımına büyük tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, "İstifa kararı çıkmadan staddan çıkmayacağız" şeklinde bağırdı.F.Bahçe resmi sitesi maçtan hemen sonra açıklama yaparak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Ancak Hollandalı hocanın 78. dakikada kovulduğu ortaya çıktı.A.Gücü'nün 3. golünden sonra Comolli'nin yanına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun görevden alınmasını istedi ve Hollandalı hocanın bileti kesildi...F.Bahçe taraftarına ligde 10 haftadır ızdırap çektiren Phillip Cocu daha maç bitmeden kovulmuş oldu. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı teknik adam yönetiminde ligde 10 haftada 9 puan topladı