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İşte Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderildiği o an

Ankaragücü'nün 3. golünden sonra 78. dakikada Comolli'nin yanına giden Başkan Koç, Cocu'yu görevden aldı....10 haftada Sarı-Lacivertliler'i düşme potasına sokan Hollandalı, en kötü hoca olarak Fenerbahçe tarihine geçti.

Kaynak: Takvim
İşte Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderildiği o an
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29 Ekim 2018 10:36
Fenerbahçe evinde A.Gücü'ne 3-1 yenildi. A.Gücü'nün gollerini Faty, Erdem (pen.) ve El Kabir attı. F.Bahçe'nin tek golü ise oyuna sonradan giren Michael Frey'den geldi. Maç sırasında takımına büyük tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, "İstifa kararı çıkmadan staddan çıkmayacağız" şeklinde bağırdı.

MAÇ BİTMEDEN GÖNDERİLDİ

F.Bahçe resmi sitesi maçtan hemen sonra açıklama yaparak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Ancak Hollandalı hocanın 78. dakikada kovulduğu ortaya çıktı.

COCU'NUN BİLETİ KESİLDİ

A.Gücü'nün 3. golünden sonra Comolli'nin yanına giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun görevden alınmasını istedi ve Hollandalı hocanın bileti kesildi...

TARAFTARIN İSTEDİĞİ OLDU

F.Bahçe taraftarına ligde 10 haftadır ızdırap çektiren Phillip Cocu daha maç bitmeden kovulmuş oldu. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı teknik adam yönetiminde ligde 10 haftada 9 puan topladı





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