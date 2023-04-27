İşte Fenerbahçe'nin TFF ziyaretinin perde arkası

Fenerbahçe Kulübü'nün, Türkiye Futbol Federasyonu'na çarşamba günü yaptığı ziyaretin perde arkası ortaya çıktı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin TFF ziyaretinin perde arkası
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27 Nisan 2023 15:49
Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talebinde bulundu. Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı. Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi. 

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