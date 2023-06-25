İşte Fenerbahçe'nin Rusya kampındaki hazırlık maçları

Yeni sezon öncesi Rusya'da bir hazırlık kampına girecek olan Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Rus ekibi Zenit, Sırp ekibi Kızılyıldız ve Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün yer alacağı turnuvada Fenerbahçe; 9 Temmuz'da Zenit, 12 Temmuz'da Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da Netfçi Bakü ile karşılaşacak.
Maç programına dair açıklama, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün Twitter hesabından yapıldı.
Rus ekibi Zenit, Sırp ekibi Kızılyıldız ve Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün yer alacağı turnuvada Fenerbahçe; 9 Temmuz'da Zenit, 12 Temmuz'da Kızılyıldız ve 15 Temmuz'da Netfçi Bakü ile karşılaşacak.
Maç programına dair açıklama, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün Twitter hesabından yapıldı.