Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla gelen ancak forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha, bu sezonun ikinci yarısında performansı ile yükselişe geçti.



MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER



Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma katıldıktan sonra daha çok forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş için İtalya ve Rusya'dan iki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ı ilk bağlamda satmayı düşünmezken gelecek teklifin miktarına göre karar değiştirilebilir.



FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR



Geçtiğimiz sezonun başında, Emre Belözoğlu'nun çabası ve isteği sonrası olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye katılan Mert Hakan Yandaş için Sarı Kanarya en az 6 milyon euroluk bir teklif bekliyor.



Avrupa temsilcileri Mert Hakan Yandaş için bu rakamlara çıkarlarsa Fenerbahçe bu transfere onay verecek.



MERT HAKAN YANDAŞ'IN BU SEZONKİ KARNESİ



Bu sezon Fenerbahçe ile 32 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 gol 9 asistlik bir performans ortaya koydu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca, 1999 dakika sahada kaldı.



