İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı.

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İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu!
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05 Eylül 2023 16:53
Son güncelleme 05 Eylül 2023 17:00
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Ayrıca genç oyunculardan Omar Fayed, Burak Kapacak ve Emre Demir de kadroya dahil edilmedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU


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