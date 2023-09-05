İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.
Ayrıca genç oyunculardan Omar Fayed, Burak Kapacak ve Emre Demir de kadroya dahil edilmedi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.
Ayrıca genç oyunculardan Omar Fayed, Burak Kapacak ve Emre Demir de kadroya dahil edilmedi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU