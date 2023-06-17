İşte Fenerbahçe'nin Cuadrado'ya teklifi!

Fenerbahçe'nin, Juventus forması giyen Juan Cuadrado için teklifi ortaya çıktı.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Cuadrado'nun ise İspanya ve İtalya'daki teklifleri görmek istediği ve Fenerbahçe'den süre istediği aktarıldı.
Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Cuadrado'nun ise İspanya ve İtalya'daki teklifleri görmek istediği ve Fenerbahçe'den süre istediği aktarıldı.
Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde çıktığı 47 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
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