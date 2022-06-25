İşte Fenerbahçe'nin Arao için teklifi!

5 MİLYON EURO TEKLİF YAPACAK!

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un hazırladığı rapor sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.Yönetim transferde artık rotayı 6 numaraya çevirdi. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.Portekiz'den Coluna do Fla'da yer alan habere göre, yer alan haberlere göre, sarı lacivertlilerin Flamengo'ya 5 milyon Euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.Haberde oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması halinde, sarı lacivertlilerin Flamengo ile temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.Fenerbahçe'de William Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların yüksek maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao'ya yönelmesini sağladı.