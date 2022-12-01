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İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları

Fenerbahçe, Antalya'da düzenlenecek hazırlık kampında Alanyaspor v Salernitana ile hazırlık maçları yapılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları
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01 Aralık 2022 11:41
Fenerbahçe Kulübü, Antalya'da düzenlenecek olan hazırlık kampında oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi;

7 Aralık Çarşamba

Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00

10 Aralık Cumartesi

Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00"

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