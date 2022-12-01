İşte Fenerbahçe'nin Antalya'daki hazırlık maçları

Fenerbahçe Kulübü, Antalya'da düzenlenecek olan hazırlık kampında oynanacak hazırlık maçlarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi;
7 Aralık Çarşamba
Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00
10 Aralık Cumartesi
Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00"
Kulüpten yapılan açıklamada kamp sürecindeki hazırlık maç programının şu şekilde olduğu belirtildi;
7 Aralık Çarşamba
Fenerbahçe – C. Alanyaspor / Alanya Oba Stadyumu / 19.00
10 Aralık Cumartesi
Fenerbahçe - US Salernitana / Alanya Oba Stadyumu / 18.00"
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