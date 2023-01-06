İşte Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi

Sakatlğı nedeniyle Pedro'yu askıya alacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar için pazarlığını sürdürüyor. Suudi Arabistan takımı, Portekizli yıldıza lisans çıkarabilmek için Aboubakar'ı gönderecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi
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06 Ocak 2023 10:34
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedefteki isim ise Vincent Aboubakar. Sarılacivertliler, yeşil sahalara dönmesi nisan ayını bulacak olan Joao Pedro'nun lisansını askıya almayı planlarken yerine düşündüğü Aboubakar'a yönelik yapacağı teklifi de belirledi.

FENERBAHÇE'NİN ÖNERİSİ: 3 MİLYON EURO

Yüksek maaş alan Kamerunlu golcünün bonservisini düşük tutmayı hedefleyen yönetim, Al-Nassr'a 3 milyon Euro'luk öneriyle gitmeye hazırlanıyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan Suudi ekibinin, Ronaldo'ya lisans çıkarabilmek için Aboubakar'ı göndermeyi düşündüğü ve Fenerbahçe'ye pazarlıklarda kolaylık sağlayabileceği belirtildi.

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