İşte Fenerbahçe'nin Aboubakar teklifi

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



Hedefteki isim ise Vincent Aboubakar. Sarılacivertliler, yeşil sahalara dönmesi nisan ayını bulacak olan Joao Pedro'nun lisansını askıya almayı planlarken yerine düşündüğü Aboubakar'a yönelik yapacağı teklifi de belirledi.



FENERBAHÇE'NİN ÖNERİSİ: 3 MİLYON EURO



Yüksek maaş alan Kamerunlu golcünün bonservisini düşük tutmayı hedefleyen yönetim, Al-Nassr'a 3 milyon Euro'luk öneriyle gitmeye hazırlanıyor.



Yabancı kontenjanı dolu olan Suudi ekibinin, Ronaldo'ya lisans çıkarabilmek için Aboubakar'ı göndermeyi düşündüğü ve Fenerbahçe'ye pazarlıklarda kolaylık sağlayabileceği belirtildi.





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