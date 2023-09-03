İşte Fenerbahçe - Krunic flörtünün perde arkası

Transfer çalışmaları doğrultusunda orta sahaya takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde yer alan Rade Krunic transferinin olumsuz sonuçlanmasının perde arkası belli oldu.
PIOLI'YE İTİRAZ ETMEDİ
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi sonrası sarı-lacivertli ekibe transfer olmak isteyen Krunic, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin transfere izin vermemesine itiraz etmedi.
MILAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR
Haberde; Krunic'in Milan'a duyduğu saygı sebebiyle transfer konusunda kulübüne hiçbir zaman ısrarcı davranmadığı ve Roma maçındaki performansı ile de kulüpte kalmaktan yana bir sorununun olmadığını ispatladığı belirtildi.
ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA
Ayrıca haberde; Milan'ın saha içi ve saha dışındaki liderlerinden birisi olan Krunic'in kısa sürede maaşına zam alarak kulüple yeni sözleşme imzalayacağı yazıldı.
PIOLI'YE İTİRAZ ETMEDİ
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi sonrası sarı-lacivertli ekibe transfer olmak isteyen Krunic, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin transfere izin vermemesine itiraz etmedi.
MILAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR
Haberde; Krunic'in Milan'a duyduğu saygı sebebiyle transfer konusunda kulübüne hiçbir zaman ısrarcı davranmadığı ve Roma maçındaki performansı ile de kulüpte kalmaktan yana bir sorununun olmadığını ispatladığı belirtildi.
ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA
Ayrıca haberde; Milan'ın saha içi ve saha dışındaki liderlerinden birisi olan Krunic'in kısa sürede maaşına zam alarak kulüple yeni sözleşme imzalayacağı yazıldı.