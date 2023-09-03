İşte Fenerbahçe - Krunic flörtünün perde arkası

Fenerbahçe'nin uzun süre transfer listesinde bulunan Rade Krunic'in Milan'da kalmasıyla sonuçlanan sürecin detayları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe - Krunic flörtünün perde arkası
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03 Eylül 2023 17:06
Son güncelleme 03 Eylül 2023 17:14
Transfer çalışmaları doğrultusunda orta sahaya takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde yer alan Rade Krunic transferinin olumsuz sonuçlanmasının perde arkası belli oldu.

PIOLI'YE İTİRAZ ETMEDİ

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi sonrası sarı-lacivertli ekibe transfer olmak isteyen Krunic, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin transfere izin vermemesine itiraz etmedi.



MILAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR

Haberde; Krunic'in Milan'a duyduğu saygı sebebiyle transfer konusunda kulübüne hiçbir zaman ısrarcı davranmadığı ve Roma maçındaki performansı ile de kulüpte kalmaktan yana bir sorununun olmadığını ispatladığı belirtildi.

ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA

Ayrıca haberde; Milan'ın saha içi ve saha dışındaki liderlerinden birisi olan Krunic'in kısa sürede maaşına zam alarak kulüple yeni sözleşme imzalayacağı yazıldı.



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