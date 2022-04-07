İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi belli oldu. Ayrıntılar...

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İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
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07 Nisan 2022 12:01
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Atilla Karaoğlan geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında 4-0 kazandığı maçı da yönetmişti. Karaoğlan ayrıca; 29. haftada "Galatasaray-Beşiktaş" ve 23. haftada "Galatasaray-Trabzonspor" maçlarında da düdük çaldı.

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