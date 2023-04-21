İşte Fenerbahçe'deki geri dönüşlerin 2 sebebi

Fenerbahçe'nin bu sezon fazlaca son dakika golü bulmasının kaynağı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Fenerbahçe'deki geri dönüşlerin 2 sebebi
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21 Nisan 2023 13:09
Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardan 23 puan çıkaran ve yine son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde eden Fenerbahçe'de bu durum hiç de tesadüf değil.

ROTASYON

Takımın başına geçtiği dönemden itibaren kondisyon çalışmalarına çok dikkat eden Jorge Jesus, ayrıca sık sık ilk 11 değiştirerek oyuncuların en az şekilde yorulmalarını sağladı.

DİSİPLİN

Bu da takımın neredeyse her maça rakiplerine göre daha dinlenerek çıkıp son dakikalara kadar güçlerini korumalarını sağladı. Jesus'un en büyük 2. etkisi ise oyuncular üzeinde kurduğu otorite oldu.

Portekizli çalıştırıcı, sert disipliniyle tatlı sert şekilde futbolcuları korkutarak bunu saha içi disipline de yansıttı. Böylece takım geri düştüğü zamanlarda bile mücadeleden hiç kopmadı. Böylece bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört maç kazanılması başarısı da yakalandı.



 
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