İşte Fenerbahçe'de derbi yenilgisinin nedenleri

Fenerbahçe'nin geride kalan 14 haftada Süper Lig puan cetvelinin ilk 6 sırasında yer alan takımlara 10 puan kaybetmesi "Jose Mourinho'nun güçlülere gücü yetmedi" şeklinde yorumlandı.
Ezeli rakibi Galatasaray'a derbide 3-1 kaybeden sarı lacivertliler cumartesi günü de tarihinin en kaotik döneminden geçen Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 2 derbiyi de kaybeden Kanarya ayrıca Süper Lig'in ilk 5 sırasında bulunan Göztepe'ye 2-0'dan 2-2 ile 1 puan kaptırmış, Samsun'da 88. dakikada yediği golle 1 puan bırakmıştı. Böylece Fenerbahçe ilk 6'daki 4 takıma 10 puan kaybetti.
FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
YENİLGİYİ GETİREN FAKTÖRLER
Bu arada sarı lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisinde Mourinho'nun şu hataları öne çıktı:
-Stoperde Becao-Alexander Djiku yerine Samet Akaydin-Djiku tercihi.
-Sağ bekte Osayi-Samuel yerine oyuna Mert Müldür'le başlaması.
-İlk derbi karşılaşmasında etkisiz gözüken Oğuz Aydın'a 96 dakika boyunca tahammül etmesi.
-Gol yapamasa da bireysel becerisiyle 4 net pozisyon yaratan Dzeko 67'de oyundan çıktıktan sonra adeta stopersiz oynayan Beşiktaş'ın üzerinde baskı kuracak oyuncu kalmaması.
-82'de Maximin-Szymanski değişikliği orta sahayı güçlendirmediği gibi ileri taşınan toplardaki gücü de iyice zayıflattı.
-Beşiktaş ile birlikte Galatasaray derbisinde de futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş'ı en kötü döneminde yakalayan sarı-lacivertli takım, istediği baskıyı bir türlü kuramadı. Taraftarların en büyük şikayeti sergilenen futboldu.
-İlk yarıdaki futbol, bulunan pozisyonlara rağmen yetersizdi. Bunu göremedi ve ikinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Portekizli hoca, ilk değişiklik için 67. dakikaya kadar bekledi. Diğer hamlelerini de Beşiktaş öne geçtikten sonra 82. dakikada yaptı.
-Takım hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.
-Mourinho'nun, Galatasaray derbisinden sonra Beşiktaş derbisindeki analizleri de yetersiz kaldı. Galatasaray derbisinde Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu. Mourinho, iki isme de hiçbir önlem almadı.
Ezeli rakibi Galatasaray'a derbide 3-1 kaybeden sarı lacivertliler cumartesi günü de tarihinin en kaotik döneminden geçen Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 2 derbiyi de kaybeden Kanarya ayrıca Süper Lig'in ilk 5 sırasında bulunan Göztepe'ye 2-0'dan 2-2 ile 1 puan kaptırmış, Samsun'da 88. dakikada yediği golle 1 puan bırakmıştı. Böylece Fenerbahçe ilk 6'daki 4 takıma 10 puan kaybetti.
FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇLAR
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
YENİLGİYİ GETİREN FAKTÖRLER
Bu arada sarı lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisinde Mourinho'nun şu hataları öne çıktı:
-Stoperde Becao-Alexander Djiku yerine Samet Akaydin-Djiku tercihi.
-Sağ bekte Osayi-Samuel yerine oyuna Mert Müldür'le başlaması.
-İlk derbi karşılaşmasında etkisiz gözüken Oğuz Aydın'a 96 dakika boyunca tahammül etmesi.
-Gol yapamasa da bireysel becerisiyle 4 net pozisyon yaratan Dzeko 67'de oyundan çıktıktan sonra adeta stopersiz oynayan Beşiktaş'ın üzerinde baskı kuracak oyuncu kalmaması.
-82'de Maximin-Szymanski değişikliği orta sahayı güçlendirmediği gibi ileri taşınan toplardaki gücü de iyice zayıflattı.
-Beşiktaş ile birlikte Galatasaray derbisinde de futbolcularda kazanma hırsı, coşkusu ve heyecanı istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş'ı en kötü döneminde yakalayan sarı-lacivertli takım, istediği baskıyı bir türlü kuramadı. Taraftarların en büyük şikayeti sergilenen futboldu.
-İlk yarıdaki futbol, bulunan pozisyonlara rağmen yetersizdi. Bunu göremedi ve ikinci yarıya oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Portekizli hoca, ilk değişiklik için 67. dakikaya kadar bekledi. Diğer hamlelerini de Beşiktaş öne geçtikten sonra 82. dakikada yaptı.
-Takım hiç önde pres yapmadı. Mourinho, kontrollü oyun yapısını tercih etti. Risksiz ve fazla garantici futbol her iki derbide de Fenerbahçe adına eksi olarak öne çıkan faktörlerdi.
-Mourinho'nun, Galatasaray derbisinden sonra Beşiktaş derbisindeki analizleri de yetersiz kaldı. Galatasaray derbisinde Yunus Akgün merkezde çok rahat top aldı ve etkili bir oyun ortaya koydu. Aynı şekilde önceki akşam da Gedson Fernandes, ceza alanına yakın, serbest 10 numara tarzında oynayarak Beşiktaş ataklarının başlangıç noktası oldu. Mourinho, iki isme de hiçbir önlem almadı.